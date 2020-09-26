Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала спокусливий кадр
Як передає Politeka.net, київська модель Олена Омович зробила безліч пластичних операцій і стала справжньою зіркою українського сегменту Instagram.
Дівчина активно веде свою сторінку, де зібрала понад мільйон шанувальників, які з нетерпінням чекають кожного нового знімка красуні.
Цього разу модель вирішила без зайвої скромності продемонструвати себе в чому мати народила. На новому знімку Омович позує сидячи у ванній, при цьому її тіло і волосся вологе від води. Фото зроблено крупним планом, тому найпікантніше в кадр не потрапило. Дівчина обхопила голову двома руками і застигла в такій позі, пильно дивлячись в об'єктив камери.
Не впізнати: як виглядали Пугачова, Єфремов, Волочкова та інші зірки в юності, фото тоді та зараз
Санта Дімопулос розкрила непривабливу правду про закулісся "ВІА Гри": "Звичайно, Віра - най..."
Лікарі рятують Христину Асмус, актриса несподівано зізналася: "У мене великі проблеми"
Посилення карантину з 28 вересня, хто з українців в зоні ризику: "Впродовж наступних 14 днів..."
"Коли я зустрічаюся з @danilyukart завжди виходить 💣
Хочете побачити всю серію знімків?",- запитала у фоловерів вона.
Треба сказати, що знімок викликав справжній фурор в мережі. Менш ніж за 30 хвилин, він зібрав понад 3 тисячі лайків. Користувачі не поскупилися на похвали від побаченого.
"Я аж сама мокрою стала від цього фото 🤤", "Ну і ну", "До біса красиво», «Вау 😍 абсолютно приголомшливо», "Ти найпрекрасніший скарб світу", - пишуть в мережі.
Ми також писали, що модель не соромиться показати себе з різних ракурсів і незмінно дивує стрункою і спортивною фігурою.
При цьому Олена абсолютно не соромиться підкреслювати свої пишні форми провокаційними нарядами, а іноді і зовсім "забуває" про той чи інший предмет гардероба.
Нагадавши, Українська Кардашьян в бікіні влаштувала вологі ігри, кадри для сильних духом.
Ще Politeka писала, що Українська Кардашьян перед дзеркалом продемонструвала соковитий бюст в топі.
Також Politeka повідомляла, що Українська Кардашьян зігнулася і приголомшила пікантною позою в міні-бікіні