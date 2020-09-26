Показала себе в чому мати народила

Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардашьян, показала спокусливий кадр

Як передає Politeka.net, київська модель Олена Омович зробила безліч пластичних операцій і стала справжньою зіркою українського сегменту Instagram.

Дівчина активно веде свою сторінку, де зібрала понад мільйон шанувальників, які з нетерпінням чекають кожного нового знімка красуні.

Цього разу модель вирішила без зайвої скромності продемонструвати себе в чому мати народила. На новому знімку Омович позує сидячи у ванній, при цьому її тіло і волосся вологе від води. Фото зроблено крупним планом, тому найпікантніше в кадр не потрапило. Дівчина обхопила голову двома руками і застигла в такій позі, пильно дивлячись в об'єктив камери.

"Коли я зустрічаюся з @danilyukart завжди виходить 💣

Хочете побачити всю серію знімків?",- запитала у фоловерів вона.

Треба сказати, що знімок викликав справжній фурор в мережі. Менш ніж за 30 хвилин, він зібрав понад 3 тисячі лайків. Користувачі не поскупилися на похвали від побаченого.

"Я аж сама мокрою стала від цього фото 🤤", "Ну і ну", "До біса красиво», «Вау 😍 абсолютно приголомшливо», "Ти найпрекрасніший скарб світу", - пишуть в мережі.

Ми також писали, що модель не соромиться показати себе з різних ракурсів і незмінно дивує стрункою і спортивною фігурою.

При цьому Олена абсолютно не соромиться підкреслювати свої пишні форми провокаційними нарядами, а іноді і зовсім "забуває" про той чи інший предмет гардероба.

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