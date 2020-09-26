Показала себя в чем мать родина

Известная модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала соблазнительный кадр

Как передает Politeka.net, киевская модель Алена Омович сделала множество пластических операций и стала настоящей звездой украинского сегмента Инстаграм.

Девушка активно ведет свою страницу, где собрала свыше миллиона подписчиков, которые с нетерпением ждут каждого нового снимка красотки.

В этот раз модель решила без лишней скромности продемонстрировать себя в чем мать родила. На новом снимке Омович позирует сидя в ванной, при этом ее тело и волосы влажные от воды. Фото сделано крупным планом, поэтому самое пикантное в кадр не попало. Девушка обхватила голову двумя руками и застыла в такой позе, пристально смотря в объектив камеры.

«Когда я встречаюсь с @danilyukart всегда выходит 💣

Хотите увидеть всю серию снимков?», - спросила у фолловеров она.

Надо сказать, что снимок вызывал настоящий фурор в сети. Менее чем за 30 минут, он собрал свыше 3 тысяч лайков. Пользователи сети не поскуписиль на похвалы от увиденного.

«Я аж сама мокрой стала от этого фото 🤤», «Ну и ну», «Чертовски красиво», «Вау 😍 совершенно потрясающе», «Ты самое прекрасное сокровище мира», - пишут в сети.

Мы также писали, что модель не стесняется показать себя с разных ракурсов и неизменно удивляет стройной и спортивной фигурой.

При этом Алена абсолютно не стесняется подчеркивать свои пышные формы провокационными нарядами, а иногда и вовсе "забывает" о том или ином предмете гардероба.

Напомним, украинская Кардашьян в бикини устроила влажные игры, кадры для сильных духом.

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