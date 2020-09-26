Вместо одноразовых доплат пенсионерам (как, к примеру, в этом году было по 1000 гривен), власти задумались над тем, чтобы сделать подобную инициативу постоянной

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявил нардеп Василий Мокан. По его словам регулярные доплаты в размере 400 и 500 гривен получат украинцы старше 75 и 80 лет.

Так, в проекте бюджета на следующий год предусмотрен 202 млрд грн - на выплату пенсий. Из них 2,6 миллиарда должны быть для доплат пенсионерам 75 и 80 лет.

"Пенсионерам от 80 лет уже сейчас совершаются выплаты во время карантина, а 75+ это новая программа, которая с 2021 года запланирована на реализацию — плюс 400 и 500 гривен. Доплаты будут на постоянной основе. Были одноразовые выплаты во время карантина по тысяче гривен для поддержки самых социально уязвимых категорий населения. А эти 500 и 400 запланированы на 2021 год, и делается все, чтобы это было на постоянной основе", - сообщил народный избранник.

Кроме того, Мокан напомнил об индексации пенсий 1 марта 2021 года. По его словам, эту дату предлагается установить на законодательном уровне - чтобы она стала регулярной датой для индексации.

Ранее мы сообщали, раскрыты нюансы внедрения системы накопительных пенсий в Украине. Об этом рассказала глава Минсоцполитики Марина Лазебная. По ее словам, солидарную и накопительную систему могут соединить - чтобы не только работодатели, но и потенциальные пенсионеры делали взносы в бюджет со своего дохода.

По словам министра, к примеру, ежемесячно украинец и его работодатель будут делать по 2 взноса - в первый год – 2% из зарплаты работника и 2% - от работодателя.

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