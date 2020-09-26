Відома модель Кайлі Дженнер показала себе, порадувавши армію фанатів

На фото Кайлі позувала в сукні з корсетною частиною і без білизни. Зірка волосся залишила розпущеним, а образ доповнила босоніжками. Модель пройшлася по вулиці, ефектно показуючись перед камерою. На інших знімках красуня вже була у чорного автомобіля. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"2017", - підписав адміністратор фото, натякаючи на дату зйомки.

Фанати поставили майже 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Не можу сказати, як сильно я її люблю", "Барбі", " Боже мій, яка ти красива! Ти красуня! Просто щоб побачити, яка ти красива, скачай додаток Instagram ... поцілунки", " Даюм, вона в порядку !!", "Кайлі завжди красива", " красивий. Простіше красивіше !!!", "Я люблю тебе Ти мій найбільший шанувальник", "Один з моїх найулюбленіших образів", "Красиво і ідеально".

Повідомлялося, що відома модель Кайлі Дженнер показала стильний образ в чорній міні-сукні зі шкіри.

На одних з ефектних фото знаменитість продемонструвала у всій красі гідності фігури і підкреслила вона їх чорним міні сукнею. Шкіряний наряд не тільки надав зухвалості образу.

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