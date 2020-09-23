Известная модель, бизнесвумен Кайли Дженнер в красивом купальнике показала свои сочные достоинства

Модель обладает шикарной фигурой, отчасти и благодаря пластическим операциям, пишет Politeka.net. Нередко Кайли публикует фото в откровенных нарядах.

Поклонники звезды на одной из фан-страничек опубликовали архивные фото бизнесвумен, на которых она позирует в купальнике.

Идеальная брюнетка показала свои достоинства в разных позах. Серый лифчик с вырезами под грудью, немного приоткрывал виды на округлости Дженнер. Звезда немного выгнулась, демонстрируя изгиб талии и бедер.

Плоский живот привлекал взгляд и от него невозможно было оторваться.

На первом фото модель немного отодвинула плавочки, прибавив фото еще больше откровенности.

Также красотка позировала в белье почти телесного цвета, устроившись на кровати. Звезда укуталась в простынях. А она одном из кадров и вовсе предстает без белья.

За восемь часов пост собрал более 20 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети отмечали красоту модели.

Напомним, Кайли Дженнер позировала в роскошном длинном платье с глубоким декольте и длинным разрезом на юбке.

Модель поиграла прелестями на камеру. Звезда выставила ножку из длинного разреза, погладив бедро рукой. Ракурс был интересным и, казалось, что красотка была без белья.

Ранее сообщалось, что Кайли Дженнер позировала в розовом комбинезоне с пикантными вырезами.

Модель обтянула свою шикарную грудь одеждой похожей на лифчик, а свои красивой формы бедра - "велосипедками".

Пикантные разрезы оголяли части тела модели, в частности, тонкую талию и пышные бедра.

Напомним, Кайли Дженнер показала свои самые горячие образы

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