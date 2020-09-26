Известная модель Кайли Дженнер показала себя в необычном образе, восхитив фанатов

На фото красотка позировала в штанах и белом топе. Кайли собрала волосы в хвост, которые были бирюзового цвета. Звезда стояла у автомобиля и показывала свой плоский животик. Дженнер рукой взялась за голову, а образ дополнила ярким макияжем. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на фан-страничку знаменитости.

"Волосы огонь", - подписано фото.

Фанаты поставили более 4 тысяч лайков и написали комментарии:

"Элегантная", "Замечательная и милая дама", "Потрясающее зрелище".

Сообщалось, что Известная модель, бизнесвумен Кайли Дженнер в красивом купальнике показала свои сочные достоинства.

Идеальная брюнетка показала свои достоинства в разных позах. Серый лифчик с вырезами под грудью, немного приоткрывал виды на округлости Дженнер, которые продемонстрировала без стыда на радость фанатов.

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Модель надела светлый спортивный костюм. Топик с глубоким декольте обтянул пышную грудь красотки.

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