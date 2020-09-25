Модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", покорила образом в белоснежном бикини

Пышнотелая модель знает, как привлечь внимание к себе. Благодаря жарким фото в бикини и белье девушка стала очень популярна. В социальной сети Инстаграм ее фото активно обсуждают, ими делятся и восхищаются.

Деми обладает эффектной и даже экзотичной внешностью, а схожесть с Кайли Дженнер сделала ее еще более знаменитой.

В белом бикини с золотыми цепочками вместо завязок и таком же лифчике белого цвета, девушке удалось превзойти саму себя. Благодаря лаконичному и одновременно с тем сдержанному образу, она стала выглядеть очень привлекательно.

«Прогулка по шоуруме в моей новой коллекции для @ohpolly 💖 Спасибо за то, что всегда поддерживали меня и верили в меня на моем пути. В жизни нужно раздвигать границы, выходить из зоны комфорта, чтобы расти личностно и профессионально,» - рассказала Деми.

Вот как реагируют фанаты:

«Так жарко», «Huy mamasota hermosa», «От нее просто невозможно оторвать взгляд», «Девочка, ты хоть знаешь, насколько ты привлекательная?», «Это самый сок», «Поздно скрываться», «аж сердце забилось быстрее,», «Приятноее такой крутой,» «Супер 😍», «Я бы хотел пригласить тебя на ужин», «Невозможная красота».

На отдыхе же Деми, как правило, удивляет простыми образами без лишней вульгарности. Как и ранее, в этот раз Роуз удалось поразить простым пляжным нарядом – фигура знаменитости не оставит равнодушным никого.

Ранее Роуз позировала в коротких джинсовых шортах темного оттенка и нюдовом топе с еле заметным персиковым оттенком. При этом декольте на нем не оставляет места воображению, ведь вся грудь звезды на виду.

Фанаты тут же ответили:

«Мммм. Ты выглядишь такой идеальной», «Да, детка. Может любить», «Я тебя люблю», «Вы должны любить сад, не требующий особого ухода», «красотка, красотка, твои цветы просто класс», «дух выбивает этим видом», «топ на миллион», «Апельсиновый сок, ну прекрасно, ты актриса», «девушка, вы очень красивая», «Нельзя без сока», «фрукты всегда в тему».

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике