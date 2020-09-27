Відома балерина Анастасія Волочкова показала себе і розповіла про прем'єру

На фото Волочкова здалася в червоних прозорих штанях і чорному топіку. Анастасія в стрибку показала шпагат, а руки розставила в сторони. Зірка вирішила не винаходити велосипед, щоб знову привернути до себе увагу. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Вашій увазі буде представлений балет "Баядерка" з мого архіву зі мною в головній партії Нікії. Це найулюбленіший балет з усього мого репертуару, який включає в себе більше 30-ти виконаних мною партій", - написала під фото Волочкова.

"Для цього я народжена", - доповнила свій пост Анастасія.

Фанати поставили всього 549 лайків під фото і не писали коментарі, адже балерина ненавидить критику, тому закрила коментарі, але так і хочеться написати: "Збирайте назад"

Повідомлялося, що скандальна російська балерина Анастасія Волочкова влаштувала домашній вечір разом з новими знайомими.

Цього разу Волочкова вирішила розповісти про своїх нових знайомих, які привели в порядок її пухнастого домашнього вихованця Лаки. Так, спеціально для того, щоб похвалитися своїм вихованцем, Анастасія одяглася до прийому гостей, які прийшли.

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