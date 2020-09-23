Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала подросшую дочь

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм она опубликовала фото с дочкой Ариадной, которая отпраздновала свое 15-летие. Балерина в дырявых джинсах и джинсовой рубашке подарила дочке букет подсолнухов.

«Сегодня у меня праздник. День рождения любимой доченьки Ариадны. Как быстро летит время! Даже не верится, что родила я ее 15 лет назад. В момент родов мне в лицо светило ясное солнце. Тот день незабываем», - написала Волочкова.

Она похвасталась, что поздравила дочку первой. Она приехала в московскую квартиру, где прошло детство Ариши.

«У нас много тёплых воспоминаний. Сейчас Ариадна учится в Лицее и у неё уже самостоятельная взрослая жизнь. Но для меня она всегда остаётся ребёнком. Нашла памятные фото. Можете полистать», - добавила балерина.

В пост она добавила архивные снимки с ребенком, на которых еще выглядела очень привлекательной.

Как известно, дочка Волочковой долгое время живет с отцом и его новой возлюбленной, телеведущей Еленой Николаевой. Они вместе появляются на публике и дают совместные интервью. Стоит отметить, что Ариадна нашла общий язык с мачехой и демонстрирует настоящую идиллию в отношениях.

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