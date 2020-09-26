23-річна українська співачка Мішель Андраде, фаворитка репера Потапа, полонила апетитними формами, роздягнувшись на пляжі

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливій позі.

Злегка розпатлана брюнетка в зеленому суцільному купальнику продемонструвала шовковисте й пружне тіло. Вона сиділа на піску, "заривши" в нього свої чудові ніжки - одну з них грайливо підняла. При цьому Мішель відвела голову в сторону, приховавши обличчя за стильними сонцезахисними окулярами.

У підписі співачка розповіла про те, як знімала новий кліп на пісню "Tonight":

"90% кадрів ми знімали на вулиці і всі 3 дні зйомок нам щастило з погодою!

2 дні були дуже сонячні і гарячі. А 3-й день нас чекали +13 і крижана вода. Найважчий для мене день з найскладнішими кадрами. Дуже холодно на вулиці, я підходжу до крижаної води і розумію, що назад шляху немає! І я стрибнула! Це було випробування, але яка насолода потім для всієї команди - думаю результат буде дуже крутим!"



Користувачі кинулися обговорювати побачене, нахвалюючи красуню:

"Чекати😍"

"А я не "думаю що результат буде дуже крутим", я впевнена що він буде просто бомбічним ☺"

"Сподіваюся ти не захворіла після 3 дня зйомок☺❤"

"Ти віддана своїй роботі. Умничка!"

"Чому ти така сонячна 😁 😍 😽 "

"Лапочка"

"Обожнюю тебе 😍 😍 😍 "

Раніше Андраде розповідала, що зйомки нового кліпу тривали 3 дні і ділилася вражаючими кадрами.

"Відкрию вам невеликі секрети кліпу-9 локацій, 11 образів. Це кліп, який передасть найяскравіші флешбеки літа 🦋", - писала Мішель в соцмережі.

Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".

Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде застукали в пориві пристрасті з відомим красенем, спекотні кадри:»Хороша чортівка".