23-річна українська співачка Мішель Андраде, фаворитка репера Потапа, полонила апетитними формами, роздягнувшись на пляжі
Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в спокусливій позі.
Злегка розпатлана брюнетка в зеленому суцільному купальнику продемонструвала шовковисте й пружне тіло. Вона сиділа на піску, "заривши" в нього свої чудові ніжки - одну з них грайливо підняла. При цьому Мішель відвела голову в сторону, приховавши обличчя за стильними сонцезахисними окулярами.
У підписі співачка розповіла про те, як знімала новий кліп на пісню "Tonight":
"90% кадрів ми знімали на вулиці і всі 3 дні зйомок нам щастило з погодою!
2 дні були дуже сонячні і гарячі. А 3-й день нас чекали +13 і крижана вода. Найважчий для мене день з найскладнішими кадрами. Дуже холодно на вулиці, я підходжу до крижаної води і розумію, що назад шляху немає! І я стрибнула! Це було випробування, але яка насолода потім для всієї команди - думаю результат буде дуже крутим!"
Не впізнати: як виглядали Пугачова, Єфремов, Волочкова та інші зірки в юності, фото тоді та зараз
Дан Балан і щаслива Тіна Кароль з коляскою викликали ажіотаж: "Взяли дитину напрокат?"
Санта Дімопулос розкрила непривабливу правду про закулісся "ВІА Гри": "Звичайно, Віра - най..."
Неохайна Волочкова зганьбилася на врученні медалі, забувши надіти ліфчик: "Це дуже приємне…"
Користувачі кинулися обговорювати побачене, нахвалюючи красуню:
"Чекати😍"
"А я не "думаю що результат буде дуже крутим", я впевнена що він буде просто бомбічним ☺"
"Сподіваюся ти не захворіла після 3 дня зйомок☺❤"
"Ти віддана своїй роботі. Умничка!"
"Чому ти така сонячна 😁 😍 😽 "
"Лапочка"
"Обожнюю тебе 😍 😍 😍 "
Раніше Андраде розповідала, що зйомки нового кліпу тривали 3 дні і ділилася вражаючими кадрами.
"Відкрию вам невеликі секрети кліпу-9 локацій, 11 образів. Це кліп, який передасть найяскравіші флешбеки літа 🦋", - писала Мішель в соцмережі.
Нагадаємо, що Мішель Андраде блиснула принадами в "невидимому" корсеті:»яка дама".
Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде застукали в пориві пристрасті з відомим красенем, спекотні кадри:»Хороша чортівка".