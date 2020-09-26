23-летняя украинская певица Мишель Андраде, фаворитка рэпера Потапа, пленила аппетитными формами, раздевшись на пляже

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительной позе.

Слегка растрепанная брюнетка в зеленом сплошном купальнике продемонстрировала шелковистое и упругое тело. Она сидела на песке, "зарыв" в него свои восхитительные ножки - одну из них игриво подняла. При этом Мишель отвела голову в сторону, скрыв лицо за стильными солнцезащитными очками.

В подписи певица рассказала о том, как снимала новый клип на песню "Tonight":

"90% кадров мы снимали на улице и все 3 дня съёмок нам везло с погодой!

2 дня были очень солнечные и горячие. А 3-й день нас ждали +13 и ледяная вода. Самый тяжёлый для меня день с самыми сложными кадрами. Очень холодно на улице, я подхожу к ледяной воде и понимаю, что назад пути нет! И я прыгнула! Это было испытание, но какое наслаждение потом для всей команды - думаю результат будет очень крутым!"



Пользователи кинулись обсуждать увиденное, нахваливая красотку:

"Ждём😍🔥"

"А я не "думаю что результат будет очень крутым", я уверена что он будет просто бомбическим 😌❣️"

"Надеюсь ты не заболела после 3 дня сьёмок🥺❤"

"Ты предана своей работе. Умничка!"

"Почему ты такая солнечная 😁😍😽"

"Лапочка"

"Обожаю тебя😍😍😍"

Ранее Андраде рассказывала, что съемки нового клипа длились 3 дня и делилась впечатляющими кадрами.

"Открою вам небольшие секреты клипа - 9 локаций, 11 образов. Это клип, который передаст самые яркие флешбеки лета 🦋", - писала Мишель в соцсети.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».