23-летняя украинская певица Мишель Андраде, фаворитка рэпера Потапа, пленила аппетитными формами, раздевшись на пляже
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в соблазнительной позе.
Слегка растрепанная брюнетка в зеленом сплошном купальнике продемонстрировала шелковистое и упругое тело. Она сидела на песке, "зарыв" в него свои восхитительные ножки - одну из них игриво подняла. При этом Мишель отвела голову в сторону, скрыв лицо за стильными солнцезащитными очками.
В подписи певица рассказала о том, как снимала новый клип на песню "Tonight":
"90% кадров мы снимали на улице и все 3 дня съёмок нам везло с погодой!
2 дня были очень солнечные и горячие. А 3-й день нас ждали +13 и ледяная вода. Самый тяжёлый для меня день с самыми сложными кадрами. Очень холодно на улице, я подхожу к ледяной воде и понимаю, что назад пути нет! И я прыгнула! Это было испытание, но какое наслаждение потом для всей команды - думаю результат будет очень крутым!"
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, нахваливая красотку:
"Ждём😍🔥"
"А я не "думаю что результат будет очень крутым", я уверена что он будет просто бомбическим 😌❣️"
"Надеюсь ты не заболела после 3 дня сьёмок🥺❤"
"Ты предана своей работе. Умничка!"
"Почему ты такая солнечная 😁😍😽"
"Лапочка"
"Обожаю тебя😍😍😍"
Ранее Андраде рассказывала, что съемки нового клипа длились 3 дня и делилась впечатляющими кадрами.
"Открою вам небольшие секреты клипа - 9 локаций, 11 образов. Это клип, который передаст самые яркие флешбеки лета 🦋", - писала Мишель в соцсети.
Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».
Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».