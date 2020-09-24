23-летняя украинская певица Мишель Андраде, фаворитка рэпера Потапа, вскружила голову яркими забавами на море

Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в зеленом сдельном купальнике (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Дерзкая брюнетка со всех ракурсов продемонстрировала крепкий "орешек", тонкую талию и упругий бюст прежде, чем с улыбкой и задором забежать в воду. Брызги разлетелись во все стороны, а счастливая Мишель таки покорила волны.

"Съемки tonight длились 3 дня - это первый раз, когда мои съемки превышают по длительности 25 часов! (Самые длинные съемки были на клип Хватит Свистеть).

Уже активно идёт процесс монтажа клипа и я уже предвкушаю каким будет клип! Открою вам небольшие секреты клипа - 9 локаций, 11 образов. Это клип, который передаст самые яркие флешбеки лета 🦋", - поделилась звезда.

Примечательно, что одними из первых кадры прокомментировали смайликами "огонь" и "ракета" певица Надя Дорофеева и рэпер Потап.

Пользователи также не отстали и кинулись восторгаться красотой и талантом Андраде:

"Вау вау вау😍 малышка!!! ❤️❤️❤️ Какая же ты се*с 🤤"

"Класс)) 🔥🔥"

"Ничего себе качок💪"

"Восхитительно 😍"

"Мишель 🔥😘❤️ очень красивая и талантливая девушка! Ждём с нетерпением твой клип!"

"Какая ты офигенная ❤️"

Ранее мы сообщали, Андраде опубликовала в TikTоk кадры своего эпичного прыжка в бассейн. Девушка сорвала аплодисменты.

«Мишелька, конфетка», «как же поднимают настроение такие видео», «вот это ты хорошо отдохнула. Всем бы так», - отреагировали поклонники.

Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».

Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».