23-летняя украинская певица Мишель Андраде, фаворитка рэпера Потапа, вскружила голову яркими забавами на море
Как передает Politeka.net, знаменитость опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предстала в зеленом сдельном купальнике (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Дерзкая брюнетка со всех ракурсов продемонстрировала крепкий "орешек", тонкую талию и упругий бюст прежде, чем с улыбкой и задором забежать в воду. Брызги разлетелись во все стороны, а счастливая Мишель таки покорила волны.
"Съемки tonight длились 3 дня - это первый раз, когда мои съемки превышают по длительности 25 часов! (Самые длинные съемки были на клип Хватит Свистеть).
Уже активно идёт процесс монтажа клипа и я уже предвкушаю каким будет клип! Открою вам небольшие секреты клипа - 9 локаций, 11 образов. Это клип, который передаст самые яркие флешбеки лета 🦋", - поделилась звезда.
Примечательно, что одними из первых кадры прокомментировали смайликами "огонь" и "ракета" певица Надя Дорофеева и рэпер Потап.
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Пользователи также не отстали и кинулись восторгаться красотой и талантом Андраде:
"Вау вау вау😍 малышка!!! ❤️❤️❤️ Какая же ты се*с 🤤"
"Класс)) 🔥🔥"
"Ничего себе качок💪"
"Восхитительно 😍"
"Мишель 🔥😘❤️ очень красивая и талантливая девушка! Ждём с нетерпением твой клип!"
"Какая ты офигенная ❤️"
Ранее мы сообщали, Андраде опубликовала в TikTоk кадры своего эпичного прыжка в бассейн. Девушка сорвала аплодисменты.
«Мишелька, конфетка», «как же поднимают настроение такие видео», «вот это ты хорошо отдохнула. Всем бы так», - отреагировали поклонники.
Напомним, что Мишель Андраде сверкнула прелестями в «невидимом» корсете: «Какая дама».
Как сообщала Politeka, Мишель Андраде застукали в порыве страсти с известным красавчиком, жаркие кадры: «Хороша чертовка».