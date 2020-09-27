Відома модель Кортні Кардаш'ян показала себе і розповіла про п'ятницю

На фото Кортні позувала в сукні-светрі. Красуня стояла в черевиках, а образ доповнила стильною сумочкою. Кортні волосся залишила розпущеним, а сама дивилася прямо в об'єктив камери. Зірка без сорому продемонструвала свої довгі ноги. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тоді п'ятниця", - підписала лаконічно фотографію красуня.

Фанати поставили сотні тисяч лайків і написали коментарі:

"Ти така класна", " Хай буде з тобою завжди щастя, Кортні ..", "Цей наряд-Це все куди ти йдеш"," мені подобаються хороші фото Кортні на моїй шкалі часу"," мені подобається цей погляд"," так давно не було людини"," шалено красива"," Кортні, ти передаєш багато позитивних емоцій", " звідки твої шкарпетки?". "Я думаю, що килимок дійсно зв'яже кімнату разом", "Передай привіт, будь ласка, Кортні".

Повідомлялося, що представниця зоряного сімейства Кардаш'янів – Хлої захопила фігурою в тісному вбранні.

36-річна зірка відома, перш за все, участю зі своєю сім'єю в реаліті-шоу "Сім'я Кардаш'ян".

На опублікованих кадрах красуня позує в білих брюках і топі, демонструючи пружну фігуру у всій красі.

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