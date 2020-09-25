Известная модель Кортни Кардашьян показала себя в необычном виде в Париже

На фото Кортни показалась в блестящем платье в пол, оставив только открытыми плечи. Можно сразу заметить, что звезда не носит белье, ведь бретелек не было видно. Модель оставила волосы распущенными, а в руках держала букет роз. Красотка соблазнительно позировала на балконе, демонстрируя свою безупречность. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Сегодня вечером в Париже", - подписала фото красотка.

Фанаты поставили более 600 тысяч лайков и написали комментарии:

"Как попасть в Париж, хотя они открываются?", "Жизнь в розовом", "Да пребудет с тобой всегда счастье, Кортни ..", "Кортни, я люблю тебя", "Париж - всегда хорошая идея. Я вызывающе хочу поехать!", "Королева Парижа", "жизнь была лучше до вируса, блин", "Подожди, боже, она убивает. И вовремя к сегодняшнему выпуску", "самая интересная женщина для взгляда", "Кортни + Париж = Идеальное сочетание".

Сообщалось, что знаменитая американская светская львица Ким Кардашьян рассказала о своем первом за последнее время выходе в люди и покорила новым откровенным образом.

Судя по фотографиям, празднование прошло относительно скромно и в семейном кругу.

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