25-річна українська актриса Анна Кошмал, яка зіграла Женьку Ковальову в "Сватах", здивувала публіку несподіваним перетворенням

Як передає Politeka.net, зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram. Анна постала в новій ролі, показавши кадр зі зйомок серіалу "Юрчишини".

Дівчина "опинилася" в поліцейській машині у формі патрульної, поруч зі своїми "товаришами по службі". Кошмал сиділа на передньому пасажирському місці і посміхалася в камеру. Варто відзначити, поліцейська форма їй дуже личить.

"Супер напарники🧑🏼✈️👩🏼✈️👨🏼✈️ комедія #Юрчишини2 @iqproduction🎬", - підписала фото актриса.

Користувачі із захопленням кинулися обговорювати побачене, засипавши знаменитість компліментами:

"Ганнуся, яка ж ви красива😍"

"🔥чекаємо з нетерпінням !"

"Аня, вам личить поліцейська форма! 😉 Ви дуже симпатична дівчина з поліції"

"Команда просто 💯 🔥 🔥 всім доброго дня і нехай працюється в кайф 😉 💖 "

"Талант не знає кордонів!!! 👏"

"Що нас чекає😻"

"Ого 😍 Вам так личить поліцейська форма 😂 чекаю 🙏 🏻 🔥 "

"Зло не прошмигне)"

Раніше ми повідомляли, Кошмал, яка після "Сватів" прямо нарозхват, здивувала кадрами зі зйомок серіалу "Добра душа". Актриса постала в романтичному образі, до того ще й вагітною.

"Найкрасивіша дівчина!!!!!💗 💗 💗 💗 💗 "; "Які гарні фото😻 💔"; "дуже красиво"; "Ганнуся добрий день. Ми чекаємо виходу нового серіалу Добра душа. Бажаю вам хороших зйомок 🎬 🎬 🎬 і яскравих і теплих осінніх днів 🍁 🍂 🌲 (фотографії просто чудові👍 👍 👍)"; "чекаємо новий проект з вашою участю!!! Не сумніваюся, це буде здорово!!!", - відреагували фанати.

Нагадавши, Женька з " сватів "з подружками спокусили видом на зйомках нового" папіка":"Ухх, які красуні".

Як повідомляла Politeka, Женька зі " сватів "у лікарняному халаті вразила втомленим виглядом, несподівані кадри:" Здоров'я вам і..."

Також Politeka писала, що Женька зі "Сватів" звела з розуму романтичною фотосесією на пляжі: "дівчинка з картинки»