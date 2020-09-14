Украинская актриса Анна Кошмал, которая снималась в сериале "Сваты", удивила поклонников образом врача

Знаменитость опубликовала в своем микроблоге соцсети "Инстаграм" кадры со съемок нового сериала под названием "Добрая душа", в котором сыграет медицинского работника, передает Politeka.net. На фото девушка запечатлена в больничном халате за рабочим столом в кабинете. Под халатом можно заметить ярко-красный пуловер, в котором Анна Кошмал красуется на другом снимке.

Судя по всему, актриса порядком устает во время съемочного процесса, ведь на одном из снимков она лежит на диване со специальной подушкой. У нее очень вялая улыбка и соответствующий внешний вид.

Пользователи социальной сети в комментариях пришли в восторг от внешности и артистизма Анны Кошмал:

"Анечка ждём с нетерпением выхода сериала Добрая Душа. Желаю вам хороших съёмок"; "Невероятно красивая ❤️😍"; "Вы очень классная, красивая и волшебная актриса"; "Лучшая актриса на свете 😍 😍😍😍😍👍"; "Милашка"; "Само название фильма описывает вас🥰✨"; "Настоящая принцесса!"; "Крутая и настоящая🔥🔥🔥"; "Поздравляю🤗💐 Вдохновения всей съёмочной группе и пусть работается в кайф!!!!🙏💖"; "Удачи и здоровья вам".

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