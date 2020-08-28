Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал поделилась романтичными фотографиями на фоне моря
Популярная украинская актриса, запомнившаяся многим по роли Женьки в "Сватах", поделилась прощальным летним постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.
Так, звезда опубликовала два атмосферных черно-белых снимка. На них Кошмал гуляет по пляжу в длинном белом платье с пышной юбкой. Актриса бродит по влажному песку босиком и кружится на месте, поднимая юбку платья. Ее образ выглядит очень нежно и романтично.
«Последние дни лета... подольше и побольше бы тепла этой осенью. Хотя не смотря на погоду, пусть тепло ни в какое время года не покидает Ваши сердца», - подписала снимки звезда.
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Ее поклонники тут же отреагировали на пост.
«Очень красивые фотографии», «Полностью поддерживаю ваши слова, пусть всегда будет тепло в душе», «Очень романтичное фото!», «Анна вы такая красивая», «Очень красиво. Анечка, ты прелесть», «прямо девочка с картинки», «Какая воздушная», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Кошмал "разогрела" своих поклонников совместным фото со своими эффектными подругами и коллегами.
Фото Анны Кошмал с коллегами по съемочной площадке, на котором они засветили свою главную "гордость", пришлось по душе поклонникам актрисы, из-за чего они оставили десятки восторженных комментариев.
Напомним, Женька из "Сватов" с подружками соблазнили видом на съемках нового "Папика": "Ухх, какие красавицы".
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