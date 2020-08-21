Звезда сериала "Сваты" Анна Кошмал продолжает поддерживать связь со своими поклонниками

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз актриса "разогрела" своих поклонников совместным фото со своими эффектными подругами и коллегами.

Снимок Анна Кошмал опубликовала в своем личном Instagram.

"На этом фото только не хватает малышки. А вообще мы не просто команда, а как сегодня было сказано режиссёром, настоящая машина", - подписала она новое фото в своем микроблоге.

Фото Анны Кошмал с коллегами по съемочной площадке, на котором они засветили свою главную "гордость", пришлось по душе поклонникам актрисы, из-за чего они оставили десятки восторженных комментариев.

"Лучшие", "Ухх, какие красавицы", "Пушка очень", "Красавицы", "Просто конфетки", "Красотки шикарные женщины", "Аннетти, вы самая красивая из этого состава", "Какие вы красивые", "Какие вы все яркие. Успехов в работе, Анна", "Аня, ты лучше всех!", - написали они в комментариях под жарким фото.

Ранее мы рассказывали, что известная украинская актриса Анна Кошмал, которая прославилась после роли в сериале «Сваты», показала себя во всей красе.

Красотка была одета в черный брючный костюм. Правда, под пиджак Кошмал не стала надевать блузу или футболку, оставшись в спортивном лифчике. Девушка сидела в кресле, подняв свои волосы вверх. Внизу красовался распущенный цветок, который Анна неспроста добавила в кадр.

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