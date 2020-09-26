Дружина відомого російського шоумена Олександра Ревви, виступаючого під псевдонімом Артур Пирожков, поділилася кадрами з відпочинку
Як передає Politeka.net, відповідний знімок був опублікований на її сторінці в Instagram.
"Хороших всім вихідних", - коротко повідомила Анжеліка в підписі до посту, так і не розповівши де ж вона проводить свій відпочинок.
А ось знімок видався досить пікантним: розкривши халат, красуня показала засмаглі ніжки.
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Шанувальники Анжеліки захопилися її фігурою:
"Красиво жити не заборониш", "Німфа", "Яка ж Ви красуня" ,"Ви дуже жіночна і красива. Саме втілення жіночності!", "Анжеліка, ви тут як принцеса з казки", - писали під знімком дружини Пирожкова.
Судячи з усього, Анжеліка чекає свого чоловіка, який також опублікував знімок позуючи на трапі біля літака
Нагадаємо, що спекотна Анжеліка Ревва посвітила засмаглими формами, вразивши навіть Лободу:»Моя кішечка".
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