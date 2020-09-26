Дружина відомого російського шоумена Олександра Ревви, виступаючого під псевдонімом Артур Пирожков, поділилася кадрами з відпочинку

Як передає Politeka.net, відповідний знімок був опублікований на її сторінці в Instagram.

"Хороших всім вихідних", - коротко повідомила Анжеліка в підписі до посту, так і не розповівши де ж вона проводить свій відпочинок.

А ось знімок видався досить пікантним: розкривши халат, красуня показала засмаглі ніжки.

Шанувальники Анжеліки захопилися її фігурою:

"Красиво жити не заборониш", "Німфа", "Яка ж Ви красуня" ,"Ви дуже жіночна і красива. Саме втілення жіночності!", "Анжеліка, ви тут як принцеса з казки", - писали під знімком дружини Пирожкова.

Судячи з усього, Анжеліка чекає свого чоловіка, який також опублікував знімок позуючи на трапі біля літака

Нагадаємо, познайомилися скромна дівчина Анжеліка і шоумен Ревва після одного з виступів і, кажуть, це була любов з першого погляду. Пара зараз виховує двох чарівних дочок.



