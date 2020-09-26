Дружина відомого російського шоумена Олександра Ревви, виступаючого під псевдонімом Артур Пирожков, поділилася кадрами з відпочинку

Як передає Politeka.net, відповідний знімок був опублікований на її сторінці в Instagram.

"Хороших всім вихідних", - коротко повідомила Анжеліка в підписі до посту, так і не розповівши де ж вона проводить свій відпочинок.

А ось знімок видався досить пікантним: розкривши халат, красуня показала засмаглі ніжки.

Популярні новини зараз

Лікарі рятують Христину Асмус, актриса несподівано зізналася: "У мене великі проблеми"

Посилення карантину з 28 вересня, хто з українців в зоні ризику: "Впродовж наступних 14 днів..."

Принижена Корольова розповіла, як живе з Тарзаном після зрад, в мережі не стримались: "Кому цей старий кентавр потрібен..."

"Захоплююся": 73-річна Ротару викликала фурор своїм унікальним даром, не встояла навіть Пугачова
Показати ще

Шанувальники Анжеліки захопилися її фігурою:

"Красиво жити не заборониш", "Німфа",  "Яка ж Ви красуня" ,"Ви дуже жіночна і красива. Саме втілення жіночності!", "Анжеліка, ви тут як принцеса з казки", - писали під знімком дружини Пирожкова.

Судячи з усього, Анжеліка чекає свого чоловіка, який також опублікував знімок позуючи на трапі біля літака

Нагадаємо, познайомилися скромна дівчина Анжеліка і шоумен Ревва після одного з виступів і, кажуть, це була любов з першого погляду. Пара зараз виховує двох чарівних дочок. 