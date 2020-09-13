Жена известного российского шоумена Александра Реввы, выступающего под псевдонимом Артур Пирожков, поделилась стильным совместным фото с мужем

На днях артист отпраздновал свой день рождения, получив множество поздравлений от поклонников и коллег-знаменитостей. По этому поводу его жена Анжелика поделилась новым постом в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

«Спасибо Вам всем, за поздравления моего мужа!!! Столько добрых слов.. я очень тронута вашей любовью к нему. Вы прекрасные люди, для которых он всегда хочет творить!», - написала Анжелика.

Она также поделилась совместным снимком со своим супругом.

На фото, сделанном ночью, звездная пара позирует на фоне подсвеченного бассейна. Александр в джинсах и светло-бежевом пиджаке трогательно приобнимает жену за плечо. Анжелика же выбрала для выхода короткое белое платье и легкий пиджак. Наряд позволил красотке продемонстрировать ее стройные загорелые ножки.

Поклонники знаменитостей не смогли пройти мимо такого поста.

«Анжелика вы классная. И семья ваша просто супер. Александра с Днём Рождения», «Чуть не ослепла от вашей красоты и улыбок», «Вы так гармоничны вдвоём!! Счастья вам!», «Дай Бог Вам огромного счастья и крепкого здоровья!!! Очень Вас люблю!», «ах какие ножки», «как Барби, красотка», «Сладкая парочка», - пишут люди.

Напомним, Артур Пирожков засветил красавицу-жену в нежном пеньюаре, жаркое фото: "Развратница".

Как сообщала Politeka, горячая жена Артура Пирожкова в мини-бикини показала, чем покорила звездного мужа: дикий ангел.

Также Politeka писала, что дерзкий Артур Пирожков с женой устроили пикантную фотосессию прямо на полу: "энергетика огонь".