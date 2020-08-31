Перед такой не устоит никто

Жена популярного российского артиста Артура Пирожкова засветила загорелые ножки в роскошном наряде

Анжелика Ревва поделилась новыми снимками в своем Инстаграм, передает Politeka.net. На фото красотка позирует в стильном пляжном образе.

На ней красный купальник оригинального кроя, позволяющий ей продемонстрировать все достоинства своей фигуры. Поверх него Анжелика надела длинную красную накидку. На первом снимке красотка позирует, демонстрируя всю свою фигуру в купальнике.

На втором фото Анжелика присела на причале на фоне воды, вытянув стройные загорелые ноги.

«Как говорила моя бабушка: «Красному и дурак рад...» а ваши бабушки/ мамы говорили фразы, которые вы используете сейчас? У меня их миллион...но их не все поймут», - подписала фото Ревва.

Ее подписчики бурно отреагировали на посты. Среди комментаторов оказалась и украинская певица Светлана Лобода.

«моя кошечка», «Смотря на вашу идеальную фигуру и не сказать что вы мама двоих детей», «Богиня», «Распрекрасная девчонка!», «Шикарная», «От Вас веет счастьем Анжелика, вы самая красивая очень сильно люблю вас и вашу семью счастья вам», «красивая женщина!», «Показалось, Ксения Собчак», - пишут люди.

До этого мы писали, что Анжелика отправилась на отдых в Турцию. Судя по геометке на фотографиях в социальной сети Инстаграм, красотка наслаждается солнцем и морем в Бодруме.

На новом снимке, которым мама двоих прекрасных девочек поделилась с подписчиками, она изображена в купальнике выходящей из моря по ступенькам. Анжелика держится за поручни и смотрит в камеру. В глаза бросается стройная точеная фигура женщины и отсутствие даже малейшего намека на лишние килограммы.

Напомним, подросшая дочь Артура Пирожкова растрогала красотой на курорте, вся в маму.

Как сообщала Politeka, Артур Пирожков срочно обратился за помощью, поразив внешним видом.

Также Politeka писала, что хрупкая жена Артура Пирожкова в купальнике впечатлила не только внешним видом.