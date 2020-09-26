Хореограф і суддя багатьох талант-шоу Влад Яма порушив мовчання, у зв'язку з всеукраїнським трауром

Так, у своєму мікроблозі в Instagram зірка опублікував фото зі зйомок нового шоу "Маскарад" і здивував зверненням, передає Politeka.net.

"Прем'єра перенесена. Співчуваємо🙏", - підписав Яма. Нагадаємо, перший випуск проекту повинен був вийти в суботу, 26 вересня. Однак, напередодні під Харковом розбився військовий літак з молодими курсантами університету ВПС України. На борту було 27 осіб, включаючи екіпаж. На місці авіакатастрофи знайдені тіла 25 загиблих.

Користувачі з розумінням поставилися до рішення про перенесення "Маскараду", обговоривши ситуацію в коментарях:

"Чекаємо з нетерпінням☺"

"Сьогодні траур в країні"

"Навіщо ці фото? Коли така інформація. ..."- "якийсь раздрай по емоціям виходить : не сумуєш, бо весело, не веселишся, бо сумна новина 😑"

Нагадаємо, напередодні в ефірі телеканалу "1+1" вийшов проморолик "Маскараду", в якому глядачі змогли розглянути деяких фантастичних персонажів на сцені, серед яких Вареник на величезній тарілці; Лицар, у якого квіти проросли крізь обладунки; рожева Дракоша. В

сього глядачі побачать у проекті "Маскарад" 13 незвичайних образів. Хто з українських знаменитостей ховається під цими костюмами, намагатимуться відгадати Наталія Могилевська та Юрій Ткач у складі команди ПТП; MARUV та Влад Яма – у складі команди MONATIK. Команди змагатимуться один з одним, борючись за право першою назвати ім'я учасника на сцені і здобути перемогу в шоу.

Нагадавши, Влад Яма з "Танців з зірками" поділився кадрами пристрасті з красунею-дружиною без одягу.

Як повідомляла Politeka, застиглий в повітрі Влад Яма показав, що любить робити наодинці.

Також Politeka писала, що суворий Влад ями налякав видом без одягу, таким зірку мало хто бачить.