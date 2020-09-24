Украинский танцор и судья шоу "Танці з зірками" Влад Яма откровенно заговорил о семейной жизни с Лилианой

Признание звезда сделала в эфире программы "Зірковий шлях", передает Politeka.net.

Как известно, в браке с Лилианой танцор уже шесть лет, и они воспитывают сына Леона.

Однако, как признается Влад Яма, для полного счастья ему не хватает дочери. Танцор с женой Лилианой хотят пополнения в семье, но судье шоу "Танці з зірками" страшно.

"Будет как будет, но хочется девочку. Я очень боюсь этого момента, но все равно хочу. Но Лиля, наверное, мечтает больше, чем я", – признался Влад Яма и добавил, что уже сейчас мечтает о том, как будет покупать своей наследнице "сумочки, резиночки и косметику".

Отметим, что Влад Яма познакомился с Лилианой в далеком 2006 году, но пара сыграла свадьбу только в 2014 году. На вопрос журналистов о том, почему он так долго оттягивал свадьбу, Влад Яма ответил следующее: "Потому что дурак".

"Это моя огромная ошибка. Мне казалось, что у мачо, как меня называли в газетах и журналах, не может быть жены. А девушка – это нормально. Мне казалось, что когда у меня появится жена, то я сразу постарею и перестану быть достаточно интересным для женской аудитории. Но я очень ошибался”, - откровенно признавался ранее украинский танцор.

Отметим, что чувства Влада Ямы и его жены Лилианы с годами лишь крепнут. Такой вывод можно сделать после их новых совместных снимков.

На этот раз танцор снимал на телефон. На Владе Яме был солидный пиджак, а его супруга прильнула к нему в костюме Евы. Чтобы не засветить лишнее, хореограф выставил руку вперед, тем самым как бы прикрывая обнаженное тело Лилии.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" поделился кадрами страсти с красоткой-женой без одежды.

Как сообщала Politeka, застывший в воздухе Влад Яма показал, что любит делать наедине.

Также Politeka писала, что суровый Влад Ямы напугал видом без одежды, таким звезду мало кто видит.