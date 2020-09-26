Хореограф и судья многих талант-шоу Влад Яма нарушил молчание, в связи с всеукраинским трауром

Так, в своем микроблоге в Инстаграм звезда опубликовал фото со съемок нового шоу "Маскарад" и удивил обращением, передает Politeka.net.

"Премьера перенесена. Сочувствуем🙏🏼", - подписал Яма. Напомним, первый выпуск проекта должен был выйти в субботу, 26 сентября. Однако, накануне под Харьковом разбился военный самолет с молодыми курсантами университета ВВС Украины. На борту было 27 человек, включая экипаж. На месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших.

Пользователи с пониманием отнеслись к решению о переносе "Маскарада", обсудив ситуацию в комментариях:

"Чекаємо з нетерпінням👀"

"Сегодня траур в стране"

"Зачем эти фото? Когда такая информация. ..." - "какой-то раздрай по эмоциям получается : не скорбишь, ибо весело, не веселишься, ибо грустная новость 😑"

Напомним, накануне в эфире телеканала "1+1" вышел проморолик "Маскарада", в котором зрители смогли рассмотреть некоторых фантастических персонажей на сцене, среди которых Вареник на огромной тарелке; Рыцарь, у которого цветы проросли сквозь доспехи; розовая

Дракоша. Всего зрители увидят в проекте «Маскарад» 13 необычных образов. Кто из украинских знаменитостей скрывается под этими костюмами, будут пытаться отгадать Наталья Могилевская и Юрий Ткач в составе команды ПТП; MARUV и Влад Яма – в составе команды MONATIK. Команды будут соревноваться друг с другом, борясь за право первой назвать имя участника на сцене и одержать победу в шоу.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" поделился кадрами страсти с красоткой-женой без одежды.

Как сообщала Politeka, застывший в воздухе Влад Яма показал, что любит делать наедине.

Также Politeka писала, что суровый Влад Ямы напугал видом без одежды, таким звезду мало кто видит.