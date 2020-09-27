Настя Каменських, Світлана Лобода, Ані Лорак та інші зірки показали себе в ефектних вбраннях
На першому фото була Світлана Лобода. Зірка стояла в золотистому напівпрозорому платті без білизни і чоботях. Красуня ефектно вигнулася на сцені, тримаючи в руках мікрофон, а волосся залишила розпущеним. Розріз сукні продемонстрував ідеальну ніжку співачки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому фото вже позувала Настя Каменських. Красуня була в золотистому платті, схожому на фольгу. Образ співачка доповнила ефектною зачіскою і макіяжем. Тіло у співачки були дуже засмаглим і рівномірним.
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На третьому кадрі вже була Ані Лорак. Співачка позувала в прозорій жовтій сукні, яка ефектно роздувала вітром. Волосся у зірки залишилися зібраними, а образ красуня доповнила стильними великими сережками.
На четвертому фото вже Ольга Бузова. Красуня стояла в золотистому платті і без білизни. Волосся у зірки було розпущеним. Телеведуча відвела погляд від камери, а рукою взялася за стегно.
Закриває топ Христина Асмус. Актриса вирішила вибрати золотисту сукню з відкритими плечима і без білизни, а образ доповнила чокером. Яскравий макіяж і стильна зачіска додали фото особливої пікантності, а ремінь підкреслив талію.
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