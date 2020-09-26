33-летняя украинская певица Настя Каменских снова похвасталась формами в новом белоснежном бикини на отдыхе

Певица будоражит жаркими фото каждый день, она публикует кадры в Инстаграм и получает сотни комментариев через секунду после появления фото. Все дело в том, что артистка показывает много лишнего.

Настя Каменских выглядит хорошо, и это правда. Она любит принимать ванны с травами, делать домашние маски для лица и волос, а также сухой массаж. После занятий спортом и похудения девушка не скрывает, что ей нравится, как она выглядит, поэтому больше прятать достоинства она не будет.

Несколько дней назад девушка отправилась на отдых, поэтому начала активно публиковать фото оттуда, хвататься модными бикини и демонстрировать упругие формы в самых разных ракурсах. Впрочем, далеко не все пользователи оценивают такие фото положительно.

Под новым фото, на котором Настя позировала в белом бикини, фанаты отметили, что им надоело смотреть, как Каменских оголяется, показывает пятую точку и делает губы «уточкой».

«Good morning, beautiful world ❤️🌍», - пишет Каменских под постом.

Вот что отвечают фанаты:

«Кроме как голого зада показать больше нечего ?», «Good morning darling», «Утро добрым не бывает!😂», «So beautiful ❤️», «@kamenskux икона стиля😉», «Просто бомба👍», «Опять *опа! Прикройся уже», «Какая красотка❤️❤️❤️», «Не хватает шляпы, сабли, и ботфортов😉», «Море, солнце, красота 😍😍😍», «Как же достала со своей *опой, везде ее показьівать, красивая, но перебор.

До этого звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежие снимки, на которых предстала топлес, в одних красных стрингах.

Фигуристая брюнетка позировала на открытой мансарде, подставив солнечным лучам свои пышные прелести. Настя покрутилась перед камерой во всевозможных ракурсах: спереди звезда прикрывала бюст руками.

"Я верю в то, что все в мире - это энергия 〰️ А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн ➿ И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим 😌 Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне - то есть на уровне мыслей. И только потом сбудутся в настоящем ✨ Поэтому начинайте каждый свой день с правильных мыслей. С любви к себе и с внутренней уверенности, что у вас все получится! ❤️", - поделилась певица своими философскими мыслями.

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