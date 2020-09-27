Настя Каменских, Светлана Лобода, Ани Лорак и другие звезды показали себя в эффектных нарядах

На первом фото была Светлана Лобода. Звезда стояла в золотистом полупрозрачном платье без белья и сапогах. Красотка эффектно выгнулась на сцене, держа в руках микрофон, а волосы оставила распущенными. Разрез платья продемонстрировал идеальную ножку певицы. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

На втором фото уже позировала Настя Каменских. Красотка была в золотистом платье, похожем на фольгу. Образ певица дополнила эффектной прической и макияжем. Тело у певицы были очень загорелым и равномерным.

На третьем кадре уже была Ани Лорак. Певица позировала в прозрачном желтом платье, которое эффектно раздувало ветром. Волосы у звезды остались собранными, а образ красотка дополнила стильными большими серьгами.

На четвертом фото уже Ольга Бузова. Красотка стояла в золотистом платье и без белья. Волосы у звезды были распущенными. Телеведущая отвела взгляд от камеры, а рукой взялась за бедро.

Закрывает топ Кристина Асмус. Актриса решила выбрать золотистое платье с открыми плечами и без белья, а образ дополнила чокером. Яркий макияж и стильная прическа добавили фото особой пикантности, а ремень подчеркнул талию.

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