Настя Каменских показала, как расслабляется на море в белоснежном купальнике

Популярная украинская певица поделилась сочным фото с отдыха на своей странице в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На снимке Настя наслаждается отдыхом, купаясь в море. Певица лежит на спине, позволяя волнам омывать свое тело. На ней роскошный купальник-бикини белоснежного цвета. Настя закинула вверх руки и соблазнительно вытянула стройные ножки.

«Русалочка», - подписала снимок певица.

Ее поклонники тут же принялись комментировать фото.

«Ещё лучше Труселя до ушей натянуть», «Фоточка бомба. Спасибо», «Как водичка?», «А почему в купальнике? в прошлый раз не стеснялась», «Надо было голой», «Нереальная», - пишут люди в комментариях.

Ранее мы писали, что Каменских показала себя с мужем Потапом.

На фото красотка была в желтых прозрачных очках и белом купальнике. Рядом можно увидеть Алексея в рубашке и черных очках. Настя закрыла глаза от удовольствия, а Потап делал фото, показывая вид на яхте. Парочка показалась на нескольких кадрах, где можно заметить только любовь и восхищение друг другом.

Настя написала, что благодарна супругу «за каждый поцелуй, за каждое сладкое объятие и влюбленный взгляд». Она также поблагодарила его за понимание и то, что он всегда рядом.

Напомним, Каменских в белоснежном бикини зажгла с Потапом на яхте, интимные кадры.

Как сообщала Politeka, игривая Каменских похвасталась загорелыми ягодицами в ванной: "Энергия просыпается".

Также Politeka писала, что влажная Каменских пошалила в тесном купальнике, очаровав позами на курорте: "Потап это заслужил".