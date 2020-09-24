34-летняя российская певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова показала фигуру в коротком топике

Звезда нередко радует поклонников снимками, на которых показывает свою стройную фигуру в разных нарядах, сообщает Politeka.net.

В этот раз красотка смогла удивить внешностью. При теплой погоде красотка решила примерить куртки разных цветов.

Черную - телеведущая распахнула, под ней оказался маленький топ. Небольшую грудь обтянула тонкая ткань. Также топик оголил стройную талию и упругий животик.

Певица надела брюки камуфляжной расцветки и достойным завершением образа стали черные кроссовки.

На втором фото Бузова предстала в куртке другого цвета.

"Очередную осень 🍂 я выбираю провести с любимыми...❤️❤️❤️ Только не могу определиться с цветом. Девочки, помогите с выбором: 1 или 2 ❓ P.S. Жду не дождусь когда придут настоящие морозы, ❄️ чтобы заказать у них новый теплый пуховик", - написала артистка.

За час пост собрал более 50 тысяч лайков и много комментариев.

"Колхоз какой-то💁‍♀️", "Первый образ 👍🏼👍🏼👍🏼", "Ни та, ни та ДЭРЭВНЯ", "Да ты уже всех задолбала!!", "Оля красотка 😍", "Красивая🥰", "Ты лучше проведи его с любимым Давидом! Пока он тебя не кинул, как и твой предыдущий муженек", "На горе колхоз ... под горой колхоз.... Это Бузова задала вопрос 🤔", "Безумно красивая", "Ольга куда Дава делся?", "Очень красивое фото ❤️ иногда так сложно сделать выбор, и не только в фото 😂", "Красотка, ♥️♥️♥️чёрный больше нравится. 👍👍", "А я думала, что хочешь провести с ЛЮБИМЫМ 😂", - написали пользователи сети.

Напомним, что любимица Киркорова огорошила пикантной выходкой с Бузовой, фото поцелуя: «Куколка, была рада…».

А еще Politeka писала, что пафосная Ольга Бузова крупно опозорилась, засветив пустой лифчик: "Вату забыла".

Также Politeka сообщала, что Бузова после поцелуя с любимицей Киркорова публично разругалась с женихом.