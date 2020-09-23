34-летняя российская певица и телеведущая проекта "Дом-2" Ольга Бузова посветила идеальной фигурой в блестящем мини-платье

Звезда опубликовала яркие кадры, сделанные на улице, передает Politeka.net. Красотка поиграла формами в мини-платье с "игривой" юбочкой.

Казалось, короткий наряд вот-вот подымится и засветит самое интимное. При этом платье не было, как говорится, распутным, но под ним проглядывалась грудь без белья. Верх обладал скромным декольте, к тому же длинные рукава сделали образ скромнее.

Правда, когда телеведущая повернулась спиной, можно было заметить обнаженную спинку в большом вырезе. Ольга немного выгнулась, демонстрируя упругие ягодицы и идеальные изгибы тела.

Различные украшения завершили образ.

Длинные волосы в хвосте - вроде простая прическа, но все же очень хорошо подходила к образу.

"Сегодня я была «Леди в красном» ❤️🌹🎥 Любите яркие образы, мои девочки? 👸🏻👸🏼", - написала Бузова.

За час пост собрал почти 100 тысяч лайков и много комментариев.

"Возраст уже видно", "Так есть грудь или её нет", "Шикарна 😻", "Какая красотка😍, наша Леди❤", "Какая секси♥️🤤", " 😂😂😂 Олька, опять ты свои мини-висюльки всем показываешь! Дoвыёживаешься, Дава уйдёт ведь. Ни одному мужчине не понравится, если его зазноба будет си**ками светить направо и налево", "красивая 🥺😍", "красненький ❤️очень идёт😻", "Шикарная", "Оля, не 18 уже, как подросток-переросток", "Красивое платье😍😍😍", "Яркие образы на тебе очень красиво смотрятся🔥😍❤️", "Вам очень идёт!🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, что любимица Киркорова огорошила пикантной выходкой с Бузовой, фото поцелуя: «Куколка, была рада…».

А еще Politeka писала, что пафосная Ольга Бузова крупно опозорилась, засветив пустой лифчик: "Вату забыла".

Также Politeka сообщала, что Бузова после поцелуя с любимицей Киркорова публично разругалась с женихом.