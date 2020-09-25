34-летняя российская певица и звезда "Дом-2" Ольга Бузова порадовала поклонников свежими кадрами в элегантном образе

Как передает Politeka.net, Ольга опубликовала новые фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала с друзьями хоккеистом Александром Овечкиным и его супругой, дочерью актрисы Веры Глаголевой, моделью Анастасией Шубской.

Бузова покорила роскошным нарядом: на ней было строгое приталенное платье до колен черного цвета и изящные босоножки на высоком каблуке. "Изюминку" придали крупные серьги, свисающие до плечей. Волосы Ольга собрала наверх, оставив длинные локоны челки.

Ольга выглядела счастливой на всех фото.

"Ох, мои Вы родные Настенька и Саша 🙏🏻🥰 Наконец-то Вы прилетели в Москву, и я смогла Вас увидеть ❤️ Да ещё и такой прекрасный повод, я просто не могла не заехать к Вам, чтоб обнять тебя, моя девочка, и, конечно, поздравить Сашу с днём рождения ❤️ Ты - наша легенда 🥇🏆 Знаю тебя много лет, и безумно горжусь нашей дружбой 🙏🏻 Желаю безграничного здоровья, счастья и вечной любви ❤️", - подписала фото звезда.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, сравнивая двух красоток, а также "примеряя" Овечкина Бузовой в пару.

"Ольга, ты прекрасна! Эта причёска тебе очень идёт! ❤️"

"Образ классный🔥"

"С чёлкой совсем другая 😍😍😍 очень идёт"

"Опасно с Настей стоять, она слишком хороша 😉"

"Шикарные девушки!😍"

"Похудела очень, с фигурным катанием ещё стройнее стала👍👌"

"Вот такой мужик Бузовой подходит! Солидный!😁"

"То ли Бузова...???То ли Джей Ло...???👹"

Напомним, что внешность Ольги Бузовой вызвала оторопь, сама на себя не похожа: "Тут девочке лет 12".

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