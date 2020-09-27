Відома телеведуча Анфіса Чехова показала себе і розповіла про подорожі

На фото Анфіса лежала в синій сукні в горошок на ліжку біля берега моря. Зірка залишила волосся розпущеним, а ноги задерла вгору. Наряд трохи навіть задерся, а Чехова посміхалася на камеру, не звертаючи увагу на пікантність пози. На ще одному фото можна побачити, як телеведуча задерла голову і розставила руки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"У будь-якій незрозумілій ситуації-подорожуй!

Найкращий досвід-це набутий в поїздках. Коли ти розумієш, що світ настільки різний, і твоя правда, твої традиції для інших нічого не значать.

Що немає нічого дивніше, думати, що світ крутиться навколо тебе і твоєї родини! Світ величезний і в ньому у кожного своє місце!

І всі ми в ньому однаково важливі", - написала Чехова.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Як же красиво!", "Нереальна краса!", "Штука цікава (лежак), треба виготовити подібний?", "Краса нереальна!!!! Анфіса, ви немов у казці))))", "повинна була полетіти в Каппадокію ще в квітні, але завадив карантин. Сподіваюся, що в найближчому майбутньому моя мрія здійсниться!!!".

Нагадавши, Чехова блиснула ідеальними формами, здивувавши романтичним фото з турком

А ще Politeka писала, що безстрашна Анфіса Чехова дозволила зазирнути собі під спідницю у величезному розрізі

Також Politeka повідомляла, що фігуриста Анфіса Чехова запаморочила голову видом в червоній тісній сукні



