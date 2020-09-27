Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе і задала питання

Модель показала себе в рожевих штанях і топі. Волосся у Кім були розпущеним, а сама красуня стояла біля елітного автомобіля Роллс-Ройса. Зірки була настільки ефектною, як і машина. Модель однією рукою доторкнулася до капоту, поки дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Куди їдемо?",- запитала Кім під фото.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"До церкви я ходжу показати тебе Богу, дитинко", "шалено красива"," Люблю це"," Дубаї"," ти вже там", " Милашка в рожевому!!", "Вбивча Кім".

Повідомлялося, що відома модель Кім Лі, яку називають корейської версією Кардаш'ян, зробила пікантне Селфі на радість фанатів.

Дівчина була одягнена в леопардове плаття з дуже глибоким декольте. Її великі апетитні «м'ячики» буквально вистрибували з сукні.

Повідомлялося, що популярна модель Кім Лі підкорила спортивним образом в обтягуючому одязі.

Повезда відображена в знаменитому районі Лос-Анджелеса-Беверлі Хіллз, ймовірно, вона вибралася на прогулянку або пробіжку.

Нагадавши, корейська Кардашьян засліпила видами на свої принади в червоній білизні

А ще Politeka писала, що корейська Кардашьян в атласній білизні опустилася на коліна

А ще Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян задерла сукню і потрясла красотами в образі хижачки