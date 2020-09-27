Відома модель Кім Лі, яку називають корейською Кардаш'ян, показала себе і задала питання
Модель показала себе в рожевих штанях і топі. Волосся у Кім були розпущеним, а сама красуня стояла біля елітного автомобіля Роллс-Ройса. Зірки була настільки ефектною, як і машина. Модель однією рукою доторкнулася до капоту, поки дивилася в об'єктив камери. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Куди їдемо?",- запитала Кім під фото.
Не впізнати: як виглядали Пугачова, Єфремов, Волочкова та інші зірки в юності, фото тоді та зараз
"Прямо до сліз": Каменських в білосніжному бікіні запалила з Потапом на яхті, інтимні кадри
Кіркорова терміново госпіталізували, розкрито важкий діагноз: "Сподіваюся, все буде добре..."
Принижена Корольова розповіла, як живе з Тарзаном після зрад, в мережі не стримались: "Кому цей старий кентавр потрібен..."
Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"До церкви я ходжу показати тебе Богу, дитинко", "шалено красива"," Люблю це"," Дубаї"," ти вже там", " Милашка в рожевому!!", "Вбивча Кім".
Повідомлялося, що відома модель Кім Лі, яку називають корейської версією Кардаш'ян, зробила пікантне Селфі на радість фанатів.
Дівчина була одягнена в леопардове плаття з дуже глибоким декольте. Її великі апетитні «м'ячики» буквально вистрибували з сукні.
Повідомлялося, що популярна модель Кім Лі підкорила спортивним образом в обтягуючому одязі.
Повезда відображена в знаменитому районі Лос-Анджелеса-Беверлі Хіллз, ймовірно, вона вибралася на прогулянку або пробіжку.
Нагадавши, корейська Кардашьян засліпила видами на свої принади в червоній білизні
А ще Politeka писала, що корейська Кардашьян в атласній білизні опустилася на коліна
А ще Politeka повідомляла, що корейська Кардашьян задерла сукню і потрясла красотами в образі хижачки