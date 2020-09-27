Відома модель Жизель Олівейра, ангел Victoria's Secret, показала себе і розповіла про бізнес

Жизель цього разу здалася в сорочці і піджаку, а образ доповнила чорною сумочкою. Як можна помітити, в цьому вбранні Олівейра вирішила обійтися без штанів, а волосся зібрала в вузол. Красуня стояла на тлі стіни, демонструючи ідеальні ніжки. Дівчина, судячи з мітки, перебувала в Лос-Анджелесі, США. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я маю на увазі бізнес", - написала Жизель.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"Якби ви були бутербродом, ваше ім'я було б х-Принцеса", " Привіт, Жизель, звідки твої сандалі?", "Ти така шикарна", "Моя богиня", " Навчи мене бути такою. Я ніколи тебе ні про що не просила", "ти можеш бути ким завгодно", "Без дефектів".

Повідомлялося, що модель Жизель Олівейра з Victoria's Secret похвалилася розкішною фігурою, одягнувшись в ланцюзі і тісний топ.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Олівейра позує в тісному топі і міні-спідниці, демонструючи красу в повний зріст.

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