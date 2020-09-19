Бразильская модель Жизель Оливейра из Victoria's Secret посветила роскошным телом, нарядившись в крохотные шорты

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Какая ваша любимая красная эмоция», - коротко говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованной фотографии знаменитость позирует в крохотных шортах, изогнувшись при этом на камеру. Благодаря этому в кадр попали невероятные изгибы знаменитости.

«Чистый бриллиант», «божественные формы», «вау, внеземная красота», «амур», «невероятный вид», «от такой красоты можно сойти с ума», - пишут ее поклонники.

До этого мы писали, что модель Жизель Оливейра, известная своими проходками на Victoria's Secret Fashion Show, продемонстрировала идеальное тело в топе-корсете.

Так, Оливейра примерила откровенный черный топ с оригинальным узором и молнией посередине, который удачно подчеркнул тонкую талию, упругий бюст и изящные плечи модели. Дополнили образ черные джоггеры, собранные в аккуратный пучок волосы и небольшие кольца-сережки. Смуглая красавица использовала минимум макияжа, продемонстрировав идеальную кожу и тонкие черты лица.

Напомним, горячая брюнетка из Victoria’s Secret наклонилась на камеру в смелом топе без белья.

Как сообщала Politeka, Жизель Оливейра из Victoria’s Secret сжала бюст тесным корсетом, засветив лишнее: «Принцесса Бразилии».

Также Politeka писала, что модель Victoria’s Secret без стыда и купальника пошалила на пирсе: такое тело нельзя прятать.