Відома російська актриса Евеліна Бледанс показала себе і розповіла про прем'єру

На фото Евеліна з'явилася в прозорій сукні. Волосся у красуні були розпущеним, а сама зірка дивилася в об'єктив камери. Поруч можна побачити актрису Анну Ардову. Вона разом з Бледанс висунула язик і практично притулилася до неї. На інших фото зірки здалися в декількох ракурсах. Можна помітити, що наряд Евеліни доповнений мереживами. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Субота 26 е вересня, 16.15 "Хто хоче стати мільйонером"

Вже й не знаю, який раз граю, але з Ганнусею вже вдруге.

Любите цю програму?",- підписала Евеліна.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красуні, але ось навіщо? дурнувато виглядає", "язик показувати непристойно", "дві чудові принцеси", " Не пристойна фотографія...дорослі жінки навіщо мову показувати..", "Смішно, але нічого не буду коментувати".

Повідомлялося, що російська ведуча і актриса Евеліна Бледанс показала, як розкріпачується на яхті.

Зокрема артистка позувала в рожевій піжамі, яка відчинилася від вітру і стало помітно білизна красуні. Однак Бледанс це абсолютно не бентежило, вона навіть не спробувала поправити сорочку.

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