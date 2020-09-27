Известная российская актриса Эвелина Бледанс показала себя и рассказала о премьере

На фото Эвелина показалась в прозрачном платье. Волосы у красотки были распущенными, а сама звезда смотрела в объектив камеры. Рядом можно увидеть актрису Анну Ардову. Она вместе с Бледанс высунула язык и практически прижалась к ней. На других фото звезды показались в нескольких ракурсах. Можно заметить, что наряд Эвелины дополнен кружевами. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Суббота 26 е сентября, 16.15 «Кто хочет стать миллионером»

Уж и не знаю, который раз играю, но с Анечкой уже второй раз.

Любите эту программу?", - подписала Эвелина.

Фанаты поставили более 5 тысяч лайков и написали комментарии:

"Красотки,но вот языки зачем? глуповато смотрится", "Язык показывать неприлично", "Две восхитительные принцессы", "Не приличная фотография...взрослые женщины зачем язык показывать..", "Смешно, но ничего не буду коментировать".

Сообщалось, что российская ведущая и актриса Эвелина Бледанс показала, как раскрепощается на яхте.

В частности артистка позировала в розовой пижаме, которая распахнулась от ветра и стало заметно белье красотки. Однако Бледанс это совершенно не смущало, она даже не попыталась поправить рубашку.

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