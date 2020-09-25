Модель й зірка Victoria's Secret Кендіс Свейнпол похвалилася ідеальною фігурою, розкривши піджак, який одягла на голе тіло

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на першому знімку Свейнпол позує в одному піджаку на голе тіло і штанях. Сам наряд знаменитість вирішила розстебнути, прикривши пікантні місця за допомогою волосся. В руках красуня тримає шарф.

На іншому знімку красуня позує вже в крихітному вбранні, який мінімально прикриває її розкішні принади. Модель застигла напівсидячи, ефектно оголивши розкішні місця.

"Фантастична", " богиня!", "Божественні форми», «королева», «найкрасивіша дівчинка у світі», «боже, як це красиво», «пекуча крихітка», "ідеальне тіло, хороша до неможливості", - пишуть її шанувальники.

Як ми повідомляли до цього, відома модель Кендіс Свейнпол, зірка Victoria's Secret, показала себе в чуттєвому образі

На фото красуня здалася в чорній сукні, яке виявилося досить коротким. Модель спокусливо лягла, виставивши ніжки вперед, демонструючи їх досконалість. Волосся у Кендіс були розпущені. Зірка закрила очі від задоволення, роблячи фотографію максимально спекотною.

Нагадавши, повністю роздягнена ангел Victoria's Secret показала чоловікам райські місця

Також Politeka писала, що зірка Victoria's Secret засвітила найпотаємніше в шовковій сукні без білизни

А ще Politeka повідомляла, що гаряча зірка Victoria's Secret в одних трусиках звела з розуму пристрасними домашніми танцями