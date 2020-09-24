Известная модель Кэндис Свейнпол, звезда Victoria’s Secret, показала себя в чувственном образе

На фото красотка показалась в черном платье, которое оказалось довольно коротким. Модель соблазнительно легла, выставив ножки вперед, демонстрируя их совершенство. Волосы у Кэндис были распущены. Звезда закрыла глаза от удовольствия, делая фотографию максимально жаркой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили почти 100 тысяч лайков и написали комментарии:

"Я сильно влюбляюсь в тебя, просто хотел сказать тебе", "Ух ты, этот снимок потрясающий", "Ноги на сутки", "Godess", "Обожаю такие платья!", "Эта обложка и передовая статья в чистом виде. Люблю все твои новые работы", "Потрясающая милая шикарная женщина", "Ты всегда красивая", "Такая красота", "Красивая девушка", "Я люблю тебя, моя красотка", "Такая красивая девушка Кэндис", "Всегда рада сказать тебе привет Кэндис! Здесь или на Facebook".

Сообщалось, что популярная модель Кэндис Свейнпол, которая стала бывшим ангелом бренда Victoria’s Secret, появилась в провокационном образе.

Идеальная Кэндис предстала абсолютно обнаженной, выставив напоказ свою упругую ягодицу, вторая - была прикрыта кончиком одеяла.

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