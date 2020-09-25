Популярна 49-річна співачка Крістіна Орбакайте похвалилася кадрами з сімейного відпочинку на воді

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ловимо теплі осінні вечори) Вирішили покататися на човні", - коротко йдеться в підписі.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Орбакайте видно, що сім'я всі разом пливуть на каное. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

"Красива сім'я, Христина приїжджайте до нас в Курган, була у вас на концерті ,обожнюю вас», «одне лице з мамою, красуня», «вау, які ви Класні», «Христина дуже схожа на маму», «хороша сім'я», «красиві наші», - пишуть вони.

Уточнимо, що не часто 49-річна співачка Крістіна Орбакайте збирає всіх своїх спадкоємців заради яскравого кадру

Унікальне архівне фото з'явилося на одній з фан-сторінок матері Христини, співачки Алли Пугачової в Instagram.

На знімку щаслива Орбакайте позує разом з синами й донькою в автомобілі. Фото було зроблено, по всій видимості близько шести років тому, бо єдина дочка зірки - Клавдія Земцова, якій зараз 8 років, - ще зовсім Малятко.

Нагадавши, Орбакайте показала щасливу красуню-дочку, Кіркоров не встояв: "просто модель!»

Як повідомляла Politeka, Максим Галкін і Кіркоров не стримали емоцій, дізнавшись про важливі зміни в сім'ї Орбакайте: "Surprise!"

Також Politeka писала, що Орбакайте приголомшила новиною про сольну кар'єру дочки, Галкін оцінив: «Бабку переплюне скоро».