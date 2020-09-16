Не часто 49-летняя певица Кристина Орбакайте собирает всех своих наследников ради яркого кадра

Как передает Politeka.net, уникальное архивное фото появилось на одной из фан-страничек матери Кристины, певицы Аллы Пугачевой в Инстаграм.

На снимке счастливая Орбакайте позирует вместе с сыновьями и дочкой в автомобиле. Фото было сделано, по всей видимости около шести лет назад, так как единственная дочка звезды - Клавдия Земцова, которой сейчас 8 лет, - еще совсем малышка.

Также в кадре первенец певицы - Никита Пресняков, которому на сегодня 29, и средний ребенок - Дени Байсаров (парню уже 22). Именно рядом с ним сидела на заднем сидении улыбающаяся артистка.

"Семья❤️❤️❤️ Все вместе 😊", - говорится в сообщении.

Также в соцсети опублкиовали еще один архивный кадр: на этот раз семейство за столом. Пользователи кинулись обсуждать увиденное:

"В семье Кристины все красавицы и красавцы🙌"

"Образцовая, добродушная семья ❤️"

"А я все думаю, что они едят? что такие тощие, оказывается надо морковь с бадылками точить..."

"Дэн самый симпатичный, хорошая семья"

"Хвала Пугачевой, все у неё супер на всех фронтах. Этим она доказывает, что она молодец по жизни"

Стоит отметить, у всех детей Орбакайте разные отцы. Никита - сын Владимира Преснякова - пошел по стопам своих предков, занявшись творчеством. Парень пробует свои силы и в актерстве, и в музыке, и даже в клипмейкерстве. Отцом его брата Дени является предприниматель Руслан Байсаров. О парне известно немного: он уже пару лет встречается с подругой детства Марией и, кажется, готовится к свадьбе.

Маленькая Клавдия ходит в школу и живет вместе с мамой и отцом, нынешним мужем Кристины - бизнесменом Михаилом Земцовым.

Ранее мы сообщали, Орбакайте обескуражила публику образом египетской царицы Клеопатры. Блондинка красиво уложила волосы и театрально вскинула руку ко лбу.

"Клеопатра 👍 супер - красавица!!! Богиня!!!😘👏👏👏👏👏🌹 Шикарная! Богиня Классное фото Нефертити 👍💋👌👏богиня КРИСТИНА А ТЫ КРАСОТКА❤❤❤❤❤❤ 👍👏👏 Красотка и талантище.Красива, элегантна, очаровательна👏🔥😍 Богиня❤️❤️❤️ 👏👏👏👍 Красота! 👏👏👏 Божественная", – отреагировали пользователи.

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