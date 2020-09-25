Модель Ніколь Потуральски, якій приписують роман з актором Бредом Піттом, похвалилася красою в джинсовому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Сім'я", - коротко підписаний знімок.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Потуральскі сперлася об байк, ефектно розставивши при цьому ноги в джинсових міні-шортах. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Струнка витонченість», «Божественна дівчина», «красуня», «вау, ти настільки красива», «неймовірна», «ікона. У тебе божественне тіло, хоча і трохи худувате», «Вид неймовірний», - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що 27-річна німецька красуня Ніколь Потуральскі поділилася новим знімком на якому позує перед камерою в легкому білому плащі з широким поясом. При цьому, судячи з кокетливо прочиненого верху, під ним на моделі нічого немає. Попри відсутність нижньої білизни, красуня впевнено дивиться в камеру, демонструючи свою майстерність.

Можна помітити, що на Ніколь немає косметики, що тільки додає її образу легкості й свіжості. Волосся модель також залишила розпущеним.

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