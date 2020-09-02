Молодая модель Николь Потуральски, которой приписывают роман с Брэдом Питтом, впечатлила видом в соблазнительном образе

27-летняя немецкая красотка поделилась новым снимком на своей странице в Инстагарм, пишет Politeka.net.

На фото Николь позирует перед камерой в легком белом плаще с широким поясом. При этом, судя по кокетливо приоткрытому верху, под ним на модели ничего нет. Несмотря на отсутствие нижнего белья, красотка уверенно смотрит в камеру, демонстрируя свое мастерство.

Можно заметить, что на Николь нету косметики, что только добавляет ее образу легкости и свежести. Волосы модель также оставила распущенными.

Такое фото явно лучше не показывать бывшей жене Питта Анджелине Джоли.

Поклонники молодой красотки тут же засыпали ее лайками и восторженными комментариями.

Отметим, что слухи о романе Николь и Брэда Питта появились не так давно. По словам источников, модель познакомилась с голливудской звездой в августе 2019 года в Берлине в заведении своего мужа, 68-летнего ресторатора Роланда Мэри. Брэд Питт вместе с режиссером Квентином Тарантино посетили ресторан «Borchardt», когда приезжали в Германии на премьеру фильма «Однажды в Голливуде». Роланд познакомил почетных гостей со своей женой, которая родила ему сына Эмиля.

Как утверждают знакомые, Николь все еще состоит в браке и воспитывает сына. Роланд не распространяется о возможном романе Брэда Питта с его супругой, но поговаривают, что у пары свободные отношения в браке и они могут встречаться, с кем захотят.

Напомним, Питт променял Джоли и Энистон на молодую модель, детали бурного романа: "Как влюбленные подростки...".

Как сообщала Politeka, роман Брэда Питта с молоденькой моделью заставил Джоли понервничать.

Также Politeka писала, что всплыла пикантная правда о молодой любовнице Брэда Питта и ее 68-летнем муже: "Николь все еще...".