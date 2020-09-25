Актриса Мер'єм Узерлі, яка зіграла в серіалі "Величне століття", вразила змінами в зовнішності заради нової ролі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Відсьогодні наш фільм йде в кінотеатрах. Ми дуже пишаємося цим витвором мистецтва, який створили", - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованих кадрах Узерлі позує в незвичному для себе образі. На одній з фотографій знаменитість явно заплакана. Однак шанувальники звернули увагу на» нову " зовнішність знаменитості.

"Вперше хочу бути мухою, або що це за звір», «Моя прекрасна😍 полюбила Вас за роль Хюррем😍", " бідненька. Що з тобою сталося таке», «вау, яка краса. Ось це перетворення", - пишуть вони.

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На знімку Узерлі ніжно притискає до себе дочку Лару. Батьком дівчинки є турецький бізнесмен Джан Атеш.

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