Актриса Мерьем Узерли, которая сыграла в сериале «Великолепный век», поразила переменами во внешности ради новой роли

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«С сегодняшнего дня наш фильм идет в кинотеатрах. Мы очень гордимся этим произведением искусства, которое создали», - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Узерли позирует в непривычном для себя образе. На одной из фотографий знаменитость явно заплаканная. Однако поклонники обратили внимание на «новую» внешность знаменитости.

«Впервые хочу быть мухой, или что это за зверь», «Моя прекрасная😍 полюбила Вас за роль Хюррем 😍», «бедненькая. Что с тобой случилось такое», «вау, какая красота. Вот это преображение», – пишут они.

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На снимке Узерли нежно прижимает к себе дочь Лару. Отцом девочки является турецкий бизнесмен Джан Атеш.

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