37-летняя немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая готовится стать матерью во второй раз, восхитила нежным кадром

Как передает Politeka.net, трогательным фото актриса поделилась у себя в Инстаграм в разделе «Сторис».

На снимке Узерли нежно прижимает к себе дочь Лару.

Отцом девочки является турецкий бизнесмен Джан Атеш. Пара рассталась в августе 2013 года, когда Узери была беременной. Свои отношения официально они так и не оформилли. У предпринимателя уже есть дети от предыдущего брака. К тому же Мерьем хотела родить ребенка в родной стране и не планировала оставаться в Турции, что не устроило Атеша.

Как известно, сейчас Мерьем Узерли снова беременна. Артистка скрывает имя отца ребенка. Однако она рассказала. Что возлюбленный уже переехал к ним с дочкой в Германию из США.

"Я сейчас не одна. В моей жизни есть кое-кто… Я влюблена! Он — американец. Переехал в Германию из США к нам с Ларой", - рассказала в одном из последних интервью Узерли, правда, отметила, что со свадьбой не торопится и объяснила причину: "Как только я почувствую, что готова, — выйду замуж. Но мы живем в разных условиях пандемии коронавируса. Я не мечтаю о свадьбе с 20-30 гостями в масках. Позже посмотрим, как оно будет", - поделилась артиска.

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