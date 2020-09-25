Українська співачка Надя Дорофєєва ефектно покрутила формами в сукні з екстремальним декольте

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

"Ідеальний день", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Дорофєєва позує в сукні з екстремальним декольте, ефектно задираючи руки і крутячись на камеру. Це стало причиною бурхливих коментарів з боку її шанувальників.

«Як можна бути такою красивою? Мій ідеал», «приклад прекрасної дівчини», «як же від тебе віє щастям, це просто нереально», «так, день у тебе реально був насичений, головне залишатися такою радісною і в кінці важкого дня», «я померла від краси Дорофєєвої», - пишуть вони.

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На фото красуня здалася в коротких шортах і купальнику. Надя доповнила образ стильним капелюхом, а в руках тримала морозиво на паличці. Волосся у Дорофєєвої були розпущені, зірка позувала на тлі стіни. Співачка дивилася прямо в об'єктив камери, роблячи фото трохи спокусливим.

Відразу під фото поставили три сердечка Леся Нікітюк.

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