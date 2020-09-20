Украинская исполнительница Надя Дорофеева развлеклась с мужем, Владимиром Дантесом, на улице

Фото обнародовали в фан-группе артистки, сообщает Politeka.net. На снимках певица вместе с супругом запечатлены во время совместного появления на сцене.

Дорофеева была в топике цвета капучино, который подчеркнул формы и оголил животик. Тонкая талия и упругий пресс - выглядят просто невероятно.

Стоит отметить, что Надя очень следит за фигурой, а для этого регулярно занимается спортом. Поэтому артистка может похвастаться рельефами в любых нарядах.

Также Надя была в белых джинсах с пикантными разрезами. Украшения завершили образ красотки.

Звезда распустила волосы и улыбалась в микрофон.

Дантес надел белую рубашку и стильные зеленые джинсы.

Оба супруга будто развлекались на сцене, улыбаясь со зрителями, и ведя себя непринужденно. Глядя на них, можно с уверенностью сказать - это настоящая любовь.

"Всем хорошего дня ✨", - написали авторы поста.

Напомним, Надя Дорофеева анонсировала еще один концерт вместе с «Позитивом» в Дворце Украины. На опубликованном снимке она в кожаном и черном корсете, который дополнила эффектным топом и макияжем.

«Киев, одного Последнего Танца нам с тобой мало!» - говорится в сообщении.

Пользователи сети высказали слова поддержки.

Ранее сообщалось, что Дорофеева появилась в образе соблазнительной «зайки». Так, на фото она томно сидит на фортепиано в своем откровенном сценическом костюме. Ее наряд позволил ей продемонстрировать свою фигуру со стройными ножками во всей красе.

Поклонники артистки не могли пройти мимо такого снимка.

Напомним, Дорофеева в развратном образе зайчика Playboy засветила пикантные места на камеру.

Как сообщала Politeka, Дорофеева в костюме зайчика посветила своими "булочками" перед Позитивом: "Обалденная".

Также Politeka писала, что Дорофеева разлеглась на газоне и подразнила своими персиками и сливками: «Сними уже это…»