Украинская исполнительница Надя Дорофеева развлеклась с мужем, Владимиром Дантесом, на улице
Фото обнародовали в фан-группе артистки, сообщает Politeka.net. На снимках певица вместе с супругом запечатлены во время совместного появления на сцене.
Дорофеева была в топике цвета капучино, который подчеркнул формы и оголил животик. Тонкая талия и упругий пресс - выглядят просто невероятно.
Стоит отметить, что Надя очень следит за фигурой, а для этого регулярно занимается спортом. Поэтому артистка может похвастаться рельефами в любых нарядах.
Также Надя была в белых джинсах с пикантными разрезами. Украшения завершили образ красотки.
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Звезда распустила волосы и улыбалась в микрофон.
Дантес надел белую рубашку и стильные зеленые джинсы.
Оба супруга будто развлекались на сцене, улыбаясь со зрителями, и ведя себя непринужденно. Глядя на них, можно с уверенностью сказать - это настоящая любовь.
"Всем хорошего дня ✨", - написали авторы поста.
Напомним, Надя Дорофеева анонсировала еще один концерт вместе с «Позитивом» в Дворце Украины. На опубликованном снимке она в кожаном и черном корсете, который дополнила эффектным топом и макияжем.
«Киев, одного Последнего Танца нам с тобой мало!» - говорится в сообщении.
Пользователи сети высказали слова поддержки.
Ранее сообщалось, что Дорофеева появилась в образе соблазнительной «зайки». Так, на фото она томно сидит на фортепиано в своем откровенном сценическом костюме. Ее наряд позволил ей продемонстрировать свою фигуру со стройными ножками во всей красе.
Поклонники артистки не могли пройти мимо такого снимка.
Напомним, Дорофеева в развратном образе зайчика Playboy засветила пикантные места на камеру.
Как сообщала Politeka, Дорофеева в костюме зайчика посветила своими "булочками" перед Позитивом: "Обалденная".
Также Politeka писала, что Дорофеева разлеглась на газоне и подразнила своими персиками и сливками: «Сними уже это…»