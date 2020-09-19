Популярная украинская певица Надя Дорофеева показала тело в купальнике в «естественной позе»

Звезда поделилась новым снимком в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Надя позирует не одна: компанию ей составила украинская создательница собственного бренда одежды и ресторанов Даша Кацурина. На девушках стильные слитные купальники с глубоким декольте и вырезами на боках и спине, позволяющие им продемонстрировать свои подтянутые фигуры.

Дорофеева позирует в ярко-розовом купальнике, идеально сочетающемся с ее светлой кожей. Руками она держится за забор, слегка оттопырив назад свою подтянутую пятую точку. Звезда смотрит в камеру, в шутку сложив губы «уточкой».

«Выбирать естественные позы для фото - это нелёгкий труд. Ну шо, мы справились?», - поинтересовалась Надя у своих поклонников.

Фанаты не оставили ее пост без внимания.

«Модельки»», «И сейчас все пацаны: Воу», «Любимые красотки», «Вы Богини», «Ещё как, но без купальников было бы вообще бомба», «Фигурка такая красивая», «Самые непринужденные позы», «Поп-звезда», «Ох и Надька», «С таким орехом вообще пофиг на все остальное», «Ты б ещё пониже нагнулась , тогда была б и правда -«естественная поза» P. S : поза козочки», - пишут люди.

Напомним, Дорофеева в кожаном корсете пошалила с другом, кадры не для слабаков: «Нам с тобой мало!».

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