Популярный украинский исполнитель Владимир Дантес повторил слова Тарзана, проиллюстрировав их забавным фото

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Дантес опубликовал фото с подругой Дашей Кацуриной во время отдыха на яхте. Владимир лежал на диванчике, а Даша прилегла рядом.

«Я повёлся... В следствии своего сексизма...без всякой любви. Потому что любовь у меня одна! Это женщина, данная мне Богом. Уж не знаю за какие заслуги, но примите как факт», - написал Дантес, повторяя слова из видеообращения Тарзана, изменившего Наташе Королевой.

За 40 минут пост артиста собрал почти 10 тысяч лайков. В комментариях поклонники пары оставили массу отзывов.

«На злобу дня», «Ахах... троллинг», « не дописал, что напоили и заранее спланировали», «Поменялись женами», «Вы там поменялись партнерами? Свингеры?», - пишут пользователи сети.

Напомним, что муж Наташи Королевой Тарзан записал видео, в котором признался, что изменял своей жене, которую при этом считает главной любовью своей жизни.

Как известно, Владимир Дантес и Надежда Дорофеева с друзьями отдыхают за границей. На морскую прогулку к ним даже присоединилась семья Дмитрия Монатика.

Напомним, что Дорофеева устроила развлечения с красавчиком Дантесом прямо на сцене: "Это настоящая любовь".

Как сообщала Politeka, униженный после измены Наташе Королевой Тарзан решился на отчаянный шаг, видео: "Я сделаю...".

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